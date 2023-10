Adesão à greve da função pública nas escolas ronda os 90%

A adesão no setor da educação à greve de hoje da função pública situa-se em torno dos 90%, disse o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), sublinhando a"grande resposta" dos trabalhadores às políticas do Governo

O secretário-geral da Fenprof salientou a conjugação da paralisação dos professores com a dos trabalhadores não docentes e notou que o efeito da greve é transversal entre ensino básico, escolas do segundo e terceiro ciclos e ensino secundário.

O secretário-geral da Fenprof adiantou ainda que o setor da educação vai voltar às ações de luta em 13 de novembro – quando o ministro da Educação, João Costa, estiver no parlamento para apresentar a proposta do Orçamento do Estado para o setor — e assegurou que “os sinais de que os professores continuam disponíveis para a luta são iguais aos do ano passado”. headtopics.com

Para o próximo ano está previsto um aumento salarial mínimo de 52 euros ou de 3% para os trabalhadores da administração pública. “Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

Greve na recolha de resíduos com adesão entre 90 e 100%Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Greve na recolha de resíduos com adesão entre 90 e 100%A greve da função pública começou hoje com uma adesão entre 90% e 100% entre os trabalhadores da recolha do lixo e da higiene urbana, disse o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL). Consulte Mais informação ⮕

Greve na recolha de resíduos com adesão entre 90 e 100%A Frente Comum convocou a greve nacional desta sexta-feira em protesto contra a proposta do Governo de aumentos salariais para 2024 que considerou miserabilista - um mínimo de 52 euros ou de 3% para os trabalhadores da administração pública. Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noite segundo SindicatoA greve dos trabalhadores da administração pública registou no turno da noite uma adesão superior a 90%, tendo afetado a recolha de lixo e os hospitais, onde foram assegurados os serviços mínimos, disse à Lusa fonte sindical. Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noiteNos hospitais foram assegurados os serviços mínimos nas urgências e nos blocos operatórios. Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noiteVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕