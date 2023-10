Adesão à greve da Função Pública e aumento do preço do gás em Portugal

Liga dos Campeões regressa à Sport TV, que detém as três competições europeiasSIC Notícias“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se...

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

Erdogan adiou o quanto pôde e surpreende ao assinar protocolo de adesão da Suécia à NATO. Stoltenberg espera “ratificação rápida”Erdogan adiou o quanto pôde e surpreende ao assinar protocolo de adesão da Suécia à NATO. Stoltenberg espera “ratificação rápida” headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

SICNoticias »

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noite segundo SindicatoA greve dos trabalhadores da administração pública registou no turno da noite uma adesão superior a 90%, tendo afetado a recolha de lixo e os hospitais, onde foram assegurados os serviços mínimos, disse à Lusa fonte sindical. Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noiteNos hospitais foram assegurados os serviços mínimos nas urgências e nos blocos operatórios. Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noiteVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noiteFrente Comum reivindica um aumento dos salários em pelo menos 15%, com um mínimo de 150 euros por trabalhador, para fazer face ao 'brutal aumento do custo de vida'. Consulte Mais informação ⮕

Greve na função pública com adesão superior a 90% no turno da noite'Durante a noite a greve foi bastante expressiva no setor da saúde e na recolha do lixo. Às 22h de quinta já não houve recolha de lixo', disse o coordenador da Frente Comum. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato estima forte adesão à greve da função pública na região de Coimbra'Estamos convencidos que todos os setores vão mostrar que vão fechar', disse Luísa Silva. Consulte Mais informação ⮕