"Eu ia já para Portugal". Adeptos do Celta querem jogar na I Liga O marcador aponta o minuto 82. É uma noite amena de outubro na Catalunha e as bancadas estão praticamente cheias no Estádio Montilivi. 0-0 é o resultado entre o líder Girona e o Celta de Vigo. Renato Tapia levanta a cabeça, vê um colega vestido de azul celeste a desmarcar-se na área e tira o cruzamento. O guarda-redes do Girona deixa os postes, encaixa a bola no peito, mas deixa-a escapar.

Gazzaniga choca com Carlos Dotor, que aproveita o erro para assistir Luca de la Torre, que só precisa de encostar para marcar golo. Na televisão, mostram-se três repetições. Umas mais aproximadas e vários ângulos alternativos. “Não creio que haja falta. É uma enorme falha do guarda-redes”, concluem os comentadores do jogo. O lance acaba anulado por falta, com confirmação do VAR. Nos descontos, Girona marca o golo da vitóri





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

FC United of Manchester: um clube-protesto gerido por adeptosChegamos a Moston, no nordeste da cidade, e Broadhurst Park apresenta-se discreto no meio da escuridão, com um tímido vermelho a contornar o topo e o nome do clube destacado a branco: FC United of Manchester. Um clube-protesto há 18 anos. Fundado por adeptos, gerido por adeptos e virado para a comunidade. Nos sintéticos à volta, crianças aprendem os primeiros toques na bola, antes de os jogadores, semiprofissionais, chegarem para o treino. São 18 horas. O nosso cicerone, Tim Browning, responsável pela comunicação do clube, recebe-nos pouco depois, sorridente, e faz-nos a visita guiada

Fonte: abolapt - 🏆 14. / 63 Consulte Mais informação »

Altice Portugal representa 57% das receitas e 59% do EBITDA da Altice InternacionalNúmeros do terceiro trimestre confirmam relevância da Altice Portugal como a 'cash cow' do grupo liderado por Patrick Drahi. Dona do MEO representa 57% das receitas e 59% do EBITDA da Altice Internacional. Numa altura em que se fala da venda total ou pa...

Fonte: ojeconomico - 🏆 11. / 67 Consulte Mais informação »

Investigação revela possível fraude na qualidade da água em PortugalUma investigação em Portugal revelou uma possível fraude na qualidade da água consumida pela população. Um laboratório responsável pela análise de águas destinadas ao consumo humano, piscinas, entre outras, está sendo investigado por suspeita de prática de crimes. Os dirigentes e técnicos do laboratório são os principais suspeitos. A qualidade da água consumida no país é considerada excelente, mas essa investigação levanta dúvidas sobre essa afirmação.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Descida das temperaturas em PortugalAs temperaturas começaram a descer a partir desta terça-feira. O frio vai sentir se, sobretudo no Interior Norte e Centro. Tudo por causa de uma massa de ar polar que está a caminho de Portugal Continental e parece que até vem com algum atraso.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Espanha teme fuga dos ricos para PortugalAs alterações às leis dos impostos que incidem sobre os mais ricos e a perspetiva de o novo governo manter o foco no assunto pode fazer com que haja uma fuga para países mais 'amigos', entre eles Portugal.

Fonte: ojeconomico - 🏆 11. / 67 Consulte Mais informação »