Acusado de assalto violento a idosa absolvido no Tribunal de Aveiro

O Tribunal de Aveiro absolveu esta segunda-feira um homem de 32 anos suspeito de ter assaltado com violência a residência de uma idosa, que vivia sozinha em Vagos, e de ter sufocado a vítima com um cabo elétrico.

“Existe grande probabilidade de o arguido ter praticado estes factos, mas o tribunal não conseguiu ultrapassar a dúvida, pelo que se decide pela sua absolvição”, disse a juíza. A acusação do Ministério Público (MP) sustentava que o arguido tinha assaltado a residência da idosa na madrugada de 30 de maio de 2017, entrando na habitação através de um buraco que abriu no telhado.

Ainda de acordo com a acusação, o arguido teria retirado um brinco com uma libra, ambos em ouro, que a ofendida usava numa das orelhas e percorrido as restantes divisões da casa à procura de objetos de valor, tendo retirado 10 euros de uma carteira e uma televisão, que levou consigo. headtopics.com

Menos de um mês depois deste caso, o arguido assaltou uma drogaria, em Vagos, levando consigo um carro de mão, com diversos rolos de fio e cabo elétrico, vários rolos de tubo de cobre plastificado, várias ferramentas, um computador portátil, três telemóveis e 70 euros em moedas que se encontravam na caixa.

