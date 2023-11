Acusado de assalto violento a idosa absolvido no Tribunal de Aveiro

Tanques israelitas entram nos arredores da cidade de GazaCão português era mesmo o mais velho do mundo? Veterinários colocam dúvidas e Guinness decide investigarJovem possessivo espeta faca no pescoço da namoradaRicardo Salgado reclama para o Supremo Tribunal de Justiça da condenação a oito anos de prisãoO Tribunal de Aveiro absolveu esta segunda-feira um homem de 32 anos suspeito de ter assaltado com violência a residência de uma idosa,...

"Existe grande probabilidade de o arguido ter praticado estes factos, mas o tribunal não conseguiu ultrapassar a dúvida, pelo que se decide pela sua absolvição", disse a juíza. A acusação do Ministério Público (MP) sustentava que o arguido tinha assaltado a residência da idosa na madrugada de 30 de maio de 2017, entrando na habitação através de um buraco que abriu no telhado.

Ainda de acordo com a acusação, o arguido teria retirado um brinco com uma libra, ambos em ouro, que a ofendida usava numa das orelhas e percorrido as restantes divisões da casa à procura de objetos de valor, tendo retirado 10 euros de uma carteira e uma televisão, que levou consigo.Nesse mesmo dia, o arguido apresentou-se numa loja de compra de ouro e prata onde vendeu o brinco por cerca de 50 euros. headtopics.com

Na manhã desse dia, o arguido veio a ser intercetado pela GNR, numa rua de Vagos, a conduzir o carrinho de mão com algum do material roubado.“Não tem parte da boca nem do nariz”, diz pai de bebé morta na barriga da mãeAcusação por homicídio tentado diz que homem de 23 anos agiu por não se conformar com o final da relação.Aeronave tinha levantado voo do aeroporto algarvio e tinha como destino Belfast, na Irlanda do Norte.

