Acusado de assalto violento a idosa absolvido no Tribunal de Aveiro

O Tribunal de Aveiro absolveu esta segunda-feira um homem de 32 anos suspeito de ter assaltado com violência a residência de uma idosa, que vivia sozinha em Vagos, e de ter sufocado a vítima com um cabo elétrico.

"Existe grande probabilidade de o arguido ter praticado estes factos, mas o tribunal não conseguiu ultrapassar a dúvida, pelo que se decide pela sua absolvição", disse a juíza.O arguido, que foi julgado na sua ausência, foi também absolvido de um crime de detenção de arma proibida, uma vez que a faca e os cartuchos de caça encontrados numa busca à sua residência estavam no quarto do pai.

Acabaria, no entanto, por ser condenado a dois anos e oito meses de prisão, suspensa na sua execução por igual período, por um crime de furto qualificado, relacionado com o assalto a uma drogaria em Vagos, no distrito de Aveiro. headtopics.com

A acusação do Ministério Público (MP) sustentava que o arguido tinha assaltado a residência da idosa na madrugada de 30 de maio de 2017, entrando na habitação através de um buraco que abriu no telhado.

De seguida, ter-se-ia dirigido ao quarto onde a ofendida estava a dormir, munido com um cabo elétrico, sentando-se em cima dela, de modo a imobilizá-la, e enrolado o cabo elétrico à volta do pescoço da mesma, apertando-o até perder os sentidos. headtopics.com

Nesse mesmo dia, o arguido apresentou-se numa loja de compra de ouro e prata onde vendeu o brinco por cerca de 50 euros., o arguido assaltou uma drogaria, em Vagos, levando consigo um carro de mão, com diversos rolos de fio e cabo elétrico, vários rolos de tubo de cobre plastificado, várias ferramentas, um computador portátil, três telemóveis e 70 euros em moedas que se encontravam na caixa.

