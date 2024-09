Acordo sobre gestão dos rios partilhados só será celebrado na Cimeira Ibérica

O acordo final sobre a gestão dos rios partilhados pelos dois países só será celebrado na Cimeira Ibérica que se realiza em Outubro. Entretanto fica perdoada a dívida de 40 milhões dos agricultores espanhóis por água captada durante mais de 20 anos no Alqueva

As ministras do Ambiente de Portugal e Espanha assinaram um pré-acordo que define caudais mínimos diários para o rio Tejo e as linhas mestras de um sistema de caudais “que permitam a saúde” do Guadiana e a não intrusão da cunha salina no troço final, permitindo a montante a repartição da água de forma igual entre os dois países.Ljubomir Stanisic: “Se for preciso voltarei a fazer greve de fome.

“Ela só gritava ‘em terra de comunistas viva Salazar’”: mulher acusada de insultos racistas também provocou desacatos na GNR Amadeu Guerra é o novo procurador-geral da República: o homem que saiu do anonimato por causa da Operação Marquês é o escolhidoAmadeu Guerra é o novo procurador-geral da República: o homem que saiu do anonimato por causa da Operação Marquês é o escolhidoA Geração Hipotecada: como a obsessão pela casa própria está a arruinar o futuro de PortugalManifestação anti-imigração do Chega e...

Climáximo vandalizam Castelo de São Jorge:"De que servem monumentos se a humanidade passar à história?"Buscas em praia da Murtosa após ter sido encontrada embarcação

Rio Tejo Rio Guadiana Espanha Portugal Acordo Cimeira Ibérica

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Portugal e Espanha assinam pré-acordo sobre caudais do Tejo e Guadiana. Dívida de agricultores espanhóis é perdoadaO acordo final sobre a gestão dos rios partilhados pelos dois países só será celebrado na Cimeira Ibérica que se realiza em Outubro.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Rússia declina convite para segunda cimeira sobre Ucrânia em KievA Rússia anunciou que não participará na segunda cimeira sobre a Ucrânia, planeada por Kiev para novembro. Maria Zakharova, porta-voz da diplomacia russa, afirmou que a cimeira visa promover a 'fórmula de Zelensky' e obrigar a Rússia a uma capitulação.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Rússia Recusa Participar Na Segunda Cimeira Sobre UcrâniaA Rússia anunciou que não participará na segunda cimeira sobre a Ucrânia, organizada por Kiev em novembro. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu negociações de paz diretas com Moscovo.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Em dia de nova edição do Expresso, cimeira do turismo marca a agendaO que faz o mundo girar, de Espanha à Austrália.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Há uma nova parceria ibérica para vigiar florestasEsta aliança prevê desenvolver uma rede de satélites para monitorar e controlar as florestas, bosques e zonas costeiras de Portugal e Espanha. O investimento é de 20 milhões de euros.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Rússia garante que não participará em cimeira de paz planeada por KievVolodymyr Zelensky viajará para os Estados Unidos na próxima semana, onde terá encontros com os dois principais candidatos à presidência dos EUA, além de apresentar ao presidente Joe Biden e às Nações Unidas o seu plano de vitória para alcançar a paz.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »