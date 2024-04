Acordo migratório reduz emigração ilegal da Tunísia para Itália

Primeira-ministra italiana vai a Tunes discutir o reforço do controlo das fronteiras tunisinas. Acordo feito pela UE está a reduzir entradas de migrantes na Europa, mas não está isento de críticas.

Eurodeputado do PS conta ao 'Europa Viva' alguns dos benefícios que a União Europeia dá a quem tem filhos, mas fala que há ainda um longo caminho pela frente. Portugal registou um crescimento da abstenção , uma evolução contrária à tendência europeia.A mais jovem dos 21 eurodeputados portugueses considera a lei europeia do clima, aprovada nesta legislatura, um passo fundamental para um ambiente mais saudável.Associação de jovens portugueses criou o jogo 'Exploração da Cidadania', que já é usado nas escolas do nosso País.

Acordo Migratório Emigração Ilegal Tunísia Itália União Europeia

