Acordo iminente para libertação de reféns israelitas e pausa na ofensiva militar em Gaza

Está iminente um acordo que vai permitir a libertação de reféns israelitas capturados pelo Hamas e uma pausa temporária na ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza – a primeira desde que estalou a guerra entre Israel e o Hamas.





Hamas anuncia aproximação de acordo de tréguas na Faixa de GazaO Hamas anunciou, esta terça-feira, que se aproxima da conclusão de um acordo de tréguas na Faixa de Gaza, declarou o líder do movimento islamita palestiniano, Ismail Haniyeh.

Hamas e Jihad Islâmica aceitam acordo de tréguas na Faixa de GazaDe acordo com fontes do Hamas e da Jihad Islâmica, os dois movimentos aceitaram um acordo de tréguas na Faixa de Gaza, que será anunciado pelo Qatar e pelos mediadores do conflito. O Governo israelita ainda não reagiu a estas declarações.

Hamas diz estar próximo de acordo para libertação de reféns em GazaO Hamas afirma estar próximo de um acordo para a libertação de reféns na Faixa de Gaza, mas Israel parece menos certo sobre o entendimento. O possível acordo inclui um cessar-fogo de cinco dias, uma troca faseada de prisioneiros e reféns e a entrada de ajuda em Gaza. O ministro da Segurança Nacional de Israel alega que o acordo pode ser desastroso e que o país está sendo mantido fora das negociações.

De visita a Israel, Biden culpa Hamas por ataque a hospital de Gaza"Com base no que vi, parece que foi feito pela outra parte, n&227;o por voc&234;s", diz Presidente dos EUA ao lado de Netanyahu &224; chegada a Telavive.

Israel: Líder do Hamas acusa israelitas de massacres em Gaza para encobrir fracassosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Gaza, o 'cemitério de crianças' que o Hamas diz vir a sê-lo também para IsraelUnicef lamenta que a Faixa de Gaza seja um cemitério para milhares de crianças. Os islamistas prometem igual destino às forças israelitas, as quais chegaram à Cidade de Gaza.

