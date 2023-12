Acordo histórico na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas

Após uma maratona de negociações que obrigou a expandir o calendário dos trabalhos, a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas aprovou esta quarta-feira um acordo de alcance potencialmente histórico que visa promover a transição energética, distanciando as nações dos combustíveis fósseis.

Esta é a a primeira vez, na história das conferências das Nações Unidas dedicadas ao clima, que um documento final dos trabalhos reflete a transição dos combustíveis fósseis para fontes energéticas alternativas . A aprovação do documento ultimado pelos Emirados Árabes Unidos desencadeou aplausos generalizados entre as delegações à COP28. O presidente da Conferência sobre as Alterações Climáticas, Sultan Al Jaber, saudou depois o que descreveu como uma decisão "histórica para acelerar a ação climática". "Temos uma formulação sobre as energias fósseis no acordo final, pela primeira vez. Devemos estar orgulhosos deste sucesso histórico e os Emirados Árabes Unidos, o meu país, estão orgulhosos do seu papel para aqui chegarmo





