Acordo entre Ministério da Saúde e Sindicatos de Enfermeiros

O acordo alcançado esta segunda-feira na reunião que decorreu com o SE, o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos , o Sindicato Nacional dos Enfermeiros , o Sindicato Independente Profissionais Enfermagem e o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal foi também confirmado pelo Ministério da Saúde.

Além disso, segundo Pedro Costa, ficaram acordadas outras matérias, entre as quais o risco e o desgaste rápido da profissão e dias de férias iguais para enfermeiros com contratos individuais de trabalho e com contratos em funções públicas. "Estas matérias estão acordadas, mas precisam de ser vertidas num acordo" para a carreira de enfermagem, referiu Pedro Costa, ao avançar que a valorização salarial se aplica já em novembro.

Acordo entre Ministério da Saúde e Sindicatos de EnfermeirosO Ministério da Saúde e cinco sindicatos de enfermeiros alcançaram um acordo sobre a valorização da carreira, incluindo aumento salarial e outras reivindicações.

Ministra da Saúde: Acordo com sindicatos de enfermeiros prevê aumentos de 20% até 2027Contudo, greve marcada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que não integra plataforma de sindicatos que chegou a acordo, vai manter-se.

Principais sindicatos médicos criticam despacho 'abusivo e unilateral' do Ministério da SaúdeO despacho do Ministério da Saúde determina que sempre que não for possível assegurar as escalas das urgências as férias têm de ser alteradas.

Ministério da Educação e sindicatos discutem apoio a professores deslocadosGoverno e professores vão discutir a criação de um apoio à deslocação destinado aos educadores de infância e aos professores dos ensinos básico e secundário, que fiquem colocados em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas considerados carenciados, ou seja, escolas situadas nas zonas da Grande de Lisboa, Alentejo e Algarve.

Ministério volta a reunir com sindicatos para discutir apoio a professores deslocadosNovo concurso procura resolver as falhas identificadas no concurso de vinculação extraordinário realizado pelo anterior executivo.

Ministério volta a reunir com sindicatos para discutir apoio a professores deslocadosO suplemento destina-se aos educadores de infância e aos professores dos ensinos básico e secundário que fiquem colocados em escolas consideradas carenciadas, nas zonas da Grande de Lisboa, Alentejo e Algarve, onde há maior falta de docentes

