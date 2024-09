Acordo entre Ministério da Saúde e Sindicatos de Enfermeiros

O Ministério da Saúde e a plataforma de cinco sindicatos de enfermeiros chegaram esta segunda-feira a acordo nas negociações sobre várias matérias relativas à valorização da carreira, incluindo as tabelas salariais. 'É um acordo negocial muito mais robusto do que propriamente o índice remuneratório. Não estamos só a falar de salários , mas também da valorização ao nível da profissão' de enfermagem, adiantou à Lusa o presidente do Sindicato dos Enfermeiros (SE).

O acordo alcançado hoje na reunião que decorreu com o SE, o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU), o Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE), o Sindicato Independente Profissionais Enfermagem (SIPENF) e o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) foi também confirmado pelo Ministério da Saúde. Segundo Pedro Costa, na sequência desse acordo de compromisso entre as duas partes, o Governo vai avançar agora com um decreto-lei'em que um conjunto de reivindicações que já tinham sido entregues ao ministério no dia 20 vão ser aprovadas'. O dirigente sindical adiantou que, ao nível salarial, fica consagrada uma valorização de seis posições na Tabela Remuneratória Única (TRU) para enfermeiros e sete posições na TRU para enfermeiros especialistas e gestores. Na prática, dois níveis remuneratórios, que eram a exigência dos sindicatos à entrada para as negociações, equivalem a oito posições na TRU. Além disso, segundo Pedro Costa, ficaram acordadas outras matérias, entre as quais o risco e o desgaste rápido da profissão e dias de férias iguais para enfermeiros com contratos individuais de trabalho e com contratos em funções pública

Enfermeiros Acordo Salários Ministério Da Saúde Sindicatos

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Principais sindicatos médicos criticam despacho 'abusivo e unilateral' do Ministério da SaúdeO despacho do Ministério da Saúde determina que sempre que não for possível assegurar as escalas das urgências as férias têm de ser alteradas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Enfermeiros. Governo chega a acordo com cinco sindicatosSindicato que marcou greve para ter&231;a e quarta-feira n&227;o faz parte do acordo, que abrange aumentos salariais e quest&245;es como o risco e o desgaste r&225;pido da profiss&227;o e dias de f&233;rias iguais para enfermeiros com contratos individuais de trabalho e com contratos em fun&231;&245;es p&250;blicas.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Ministério da Educação e sindicatos discutem apoio a professores deslocadosGoverno e professores vão discutir a criação de um apoio à deslocação destinado aos educadores de infância e aos professores dos ensinos básico e secundário, que fiquem colocados em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas considerados carenciados, ou seja, escolas situadas nas zonas da Grande de Lisboa, Alentejo e Algarve.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Ministério volta a reunir com sindicatos para discutir apoio a professores deslocadosNovo concurso procura resolver as falhas identificadas no concurso de vinculação extraordinário realizado pelo anterior executivo.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Ministério volta a reunir com sindicatos para discutir apoio a professores deslocadosO suplemento destina-se aos educadores de infância e aos professores dos ensinos básico e secundário que fiquem colocados em escolas consideradas carenciadas, nas zonas da Grande de Lisboa, Alentejo e Algarve, onde há maior falta de docentes

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ministério volta a reunir com sindicatos para discutir apoio a professores deslocadosMedidas complementam o plano '+ Aulas + Sucesso' e, além de incluírem o apoio a professores deslocados que vai voltar a ser discutido, têm o objetivo de reduzir percentagem de alunos sem aulas.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »