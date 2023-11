Acordo do PSOE com ERC deixa Sánchez mais perto de formar governo

O acordo foi alcançado na terça-feira na sequência de uma conversa telefónica entre Sánchez e o presidente da Generalitat da Catalunha e dirigente da ERC, Pere Aragonès. Neste telefonema, e no âmbito da negociação, Sánchez e Aragonès “desbloquearam os últimos pormenores da futura lei de amnistia”.

“Ambos os partidos consideram que as suas expectativas foram cumpridas e que os seus princípios políticos relativamente a esta lei foram satisfeitos”, afirmaram o PSOE e a ERC num comunicado conjunto. O PSOE tenciona registar nos próximos dias o projecto de lei de amnistia no Congresso, com o objectivo de que Pedro Sánchez possa ser investido na próxima semana, informaram fontes socialistas, citadas peloA amnistia dos envolvidos na tentativa de autodeterminação da Catalunha que culminou com um referendo ilegal e uma declaração unilateral de independência em 2017 é a exigência feita pelos partidos catalães para viabilizarem um novo...

Além da ERC, a amnistia é exigida pelo Junts, o partido do antigo presidente do governo regional Carles Puigdemont, que vive na Bélgica desde 2017 para fugir à justiça espanhola. Para ser reconduzido no cargo de primeiro-ministro, Sánchez precisa ainda do voto dos deputados de mais três partidos nacionalistas e independentistas da Galiza e do País Basco (Bloco Nacionalista Galego, Partido Nacionalista Basco e EH Bildu).do novo Governo pelo parlamento.

