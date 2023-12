Acordo da União Europeia sobre reforma da política de migração

A União Europeia chegou a acordo sobre a reforma da política de migração. Os pormenores ainda terão de ser finalizados, mas o acordo já revela os principais pontos de compromisso. Saiba o que muda.

Embora os pormenores ainda terão de ser finalizados, o acordo já revela os principais pontos de compromisso para o Pacto sobre Migração e Asilo, nomeadamente, o acordo visa ainda a criação de centros próximos das fronteiras para devolver mais rapidamente aqueles que não têm direito a asilo na UE e um mecanismo de solidariedade obrigatório entre os países membros, em benefício dos Estados sob pressão migratória. de um migrante na UE, perto das fronteiras externas. Estas verificações de identificação e segurança podem durar até sete dias. Terminado este prazo máximo, a pessoa é encaminhada para um procedimento de asilo - clássico ou acelerado - ou devolvida ao seu país de origem ou de trânsit





