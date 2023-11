Acordo com médicos será difícil se Governo mantiver “intransigência e prepotência”

O secretário-geral do PCP considerou hoje que será difícil encontrar soluções na negociação com os médicos se o Governo"mantiver uma atitude de intransigência, prepotência e chantagem"

“Intransigência, prepotência e chantagem. Se o Governo reverter isso com boa fé, preocupação e esforço para resolver o problema dos utentes e dos médicos, então teremos saída. Se mantiver esta ideia da prepotência e da chantagem, vai ser difícil encontrar soluções”, disse o dirigente comunista, em declarações aos jornalistas.

“As pessoas que aqui estão sabem que os médicos, os poucos que existem, os enfermeiros, os poucos que existem, dão o melhor que têm e o melhor que podem para tentar salvaguardar a vida destas pessoas. O Governo pode fazer a pressão e a chantagem que quiser que não vai criar fraturas entres os utentes e os médicos e enfermeiros”, frisou. headtopics.com

De acordo com a Comissão de Utentes da Saúde da Baixa da Banheira, a situação de acesso aos cuidados de saúde na Unidade de Cuidados de Saúde Primários da Baixa da Banheira tem vindo a agravar-se desde julho de 2022, mês em que seis médicos deixaram de prestar serviço, aumentando substancialmente o número de utentes sem médico de família.

