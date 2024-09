Acidente na A25 corta autoestrada em Celorico da Beira

Um helicóptero do INEM , 39 operacionais e 14 viaturas dos bombeiros da GNR foram prestar socorro no terreno. A gravidade dos feridos ainda está por determinarA autoestrada 25 está cortada nos dois sentidos, na zona de Celorico da Beira, distrito da Guarda, devido a um acidente cuja gravidade ainda está por determinar, disse fonte da GNR .

Fonte da GNR da Guarda apenas disse que as autoridades estão a providenciar as condições de segurança no local para que um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica ali posso aterrar, sem adiantar mais pormenores sobre a colisão rodoviária, por ser"prematuro". No local, nas operações de socorro, estão 39 operacionais e 14 viaturas dos bombeiros da Guarda e Celorico da Beira e da GNR e o helicóptero do INEM.

