Acidente em posto de combustível no Funchal faz dois feridos ligeiros. O estabelecimento foi encerrado para reparação das estruturas danificadas. Um condutor terá perdido o controlo do carro na rua da Ribeira de João Gomes e colidiu com outro veículo. Os condutores das duas viaturas, ambos na faixa etária dos 60 anos, foram transportados ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, também no Funchal.

O condutor da outra viatura estava a abastecer o carro no momento da colisão e sofreu ferimentos com alguma gravidade. As duas corporações de bombeiros do Funchal estiveram no local do acidente, tendo os Voluntários Madeirenses comparecido com três viaturas e nove elementos e os Bombeiros Sapadores com cinco viaturas e 15 operacionais

