Abusos na Igreja. Grupo Vita envia 16 casos para o MP, quatro vítimas pedem indemnização. Pais, professores e psicólogos pedem a intervenção do Presidente da República para travar a autodeterminação de identidade de género nas escolas. A carta já foi colocada no correio. Representante dos diretores escolares denuncia que os deputados não ouviram as partes interessadas.

Ter sido aprovado na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, um grupo de pais, professores, diretores e psicólogos enviou esta terça-feira uma carta ao Presidente da República a quem pede uma audiência. Querem ser ouvidos sobre o projeto de lei que o Parlamento se prepara para aprovar em plenário, que permite que adolescentes e crianças a partir dos seis anos decidam que instalações sanitárias e balneários querem usar e que possam escolher o género e o nome com que querem ser tratados na escol





Grupo VITA apresenta relatório sobre abuso sexual na Igreja Católica em PortugalO Grupo VITA apresentou um relatório sobre abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal. O relatório também inclui um manual de prevenção da violência sexual contra crianças e adultos vulneráveis.

Grupo Vita identifica 64 vítimas de abuso sexual na IgrejaUm grupo chamado Vita identificou 64 vítimas de abuso sexual na Igreja em Portugal. A maioria das vítimas só agora está denunciando os casos, e algumas estão recebendo apoio psicológico. O grupo enviou 16 denúncias para o Ministério Público e identificou 45 situações de abuso sexual na Igreja.

Na igreja onde o Papa foi batizado, Milei é um 'falso profeta'O candidato de extrema-direita chamou 'burro', 'comunista' e 'representante do maligno' a Francisco que disse, por sua vez, temer 'salvadores da pátria'.

Papa volta a pôr travão na Igreja alemãNascer do SOL

Socióloga da Comissão Independente 'perplexa' com inação da IgrejaNo podcast “Perguntar Não Ofende”, do Expresso, a socióloga Ana Nunes de Almeida, membro da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, questiona o porquê de a Igreja não ter

Travão na Igreja alemã colocado de novo pelo PapaOs leigos e sacerdotes alemães querem criar um comité que mande mais do que os bispos, mas o Vaticano não está para aí virado. Temas fraturantes terão de esperar pelo final de 2024. &etilde;

