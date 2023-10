​Abusos na Igreja em Espanha. 440 mil adultos terão sido vítimas enquanto menores

Ministério"não fechou a porta" a propostas. Médicos e Governo marcam nova reuniãoProvedoria de Justiça pede à Igreja Católica espanhola que contribua para um fundo estatal de compensação às vítimas. Relatório indica que, no total, 11,7% da população adulta terá sofrido abusos na infância e na adolescência, mais de 3% delas em contexto familiar.

O relatório destaca que o abuso sexual de menores é um “grave problema” em Espanha, quer na Igreja quer no âmbito familiar e noutros espaços de socialização. No âmbito da Igreja Católica, terão sido vítimas de abuso 1,13% das pessoas agora adultas, das quais 0,6% abusadas por um padre ou religioso.

Além deste inquérito, a Provedoria criou uma Unidade de Atenção às Vítimas de Abusos no âmbito da Igreja Católica (aprovada pelo Congresso em julho de 2022), através da qual recolheu o testemunho de 487 vítimas, a maior parte homens (84%). Três em cada quatro relatam ter sido apalpados, 22% reportam masturbação passiva e 16% ativa. Há também 115 casos de violação. headtopics.com

“Pouco a pouco”, à medida que os casos foram sendo conhecidos e como “consequência das diretrizes emanadas pela Santa Sé, os representantes da Igreja em Espanha foram tomando medidas e posições mais firmes, ainda que mais orientadas para a prevenção do que para a reparação”, acrescenta o relatório.

Na apresentação do relatório, no Congresso dos Deputados, o provedor espanhol de Justiça, Ángel Gabilondo, disse que as vítimas"merecem ser escutadas, atendidas e correspondidas". À Igreja pediu que ponha dinheiro nesse fundo estatal a ser criado, após denunciar"o silência de quem podia fazer mais para evitar" a pedofilia. headtopics.com

