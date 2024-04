Aberto processo a polícia que matou homem que o assaltou e sequestrou

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) confirmou que abriu um processo ao agente da PSP que matou a tiro um homem que terá assalto e sequestrado, na segunda-feira. A Procuradoria-Geral da República confirmou, também numa resposta enviada à Lusa, a instauração de um inquérito que está a decorrer no Departamento de Instrução e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

