Abastecer o carro em Portugal fica mais caro

Numa altura em que o preço do petróleo até está a descer, abastecer o carro em Portugal fica a partir de hoje mais caro.

Isto acontece porque o Governo aumentou três vezes a taxa de carbono que incide sobre os combustíveis. O gasóleo sobe meio cêntimo por litro e a gasolina 1 cêntimo e meio. Nas contas do Estado, foi registado um excedente de mil e 700 milhões de euros nos primeiros 6 meses do ano.As notícias mais importantes do Primeiro Jornal e do Jornal da Noite da SIC em 10, 15 e 20 minutos. Informação à medida do seu tempo, de segunda a sexta-feira.

“É muito difícil hoje recrutar pessoas para trabalhar em centros comerciais até às 23h ou 24h e não é pelo salário, é pela família”Nuno Rogeiro sobre os incêndios: “O fogo posto não contribui de uma forma assim tão significativa, é uma fatia pequena” do total de ignições Nuno Rogeiro sobre os incêndios: “O fogo posto não contribui de uma forma assim tão significativa, é uma fatia pequena” do total de igniçõesJessica Athayde: "É uma coisa que me transcende, ir a uma tourada e achar bonito ver um animal a ser agredido"Jessica Athayde:"É uma coisa que me transcende, ir a uma tourada e achar bonito ver um animal a ser agredido"Herman José: “Sou completamente viciado em tudo o que o Milhazes e o...

Combustíveis Preço Aumento Taxa De Carbono Portugal

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Portugal tem falhado na relação com comunidades de lusodescendentes na Ásia, diz GovernoPela Ásia, 'há diversíssimas comunidades e com as quais Portugal, verdadeiramente, tem feito muito, muito, muito pouco', disse o secretário para as Comunidades Portuguesas, que está em Macau.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

​PCP acusa Governo de tornar Portugal “cúmplice” do massacre na Faixa de GazaSecret&225;rio-geral comunista considera que o Estado j&225; devia ter avan&231;ado no reconhecimento do estado da Palestina, &224; semelhan&231;a do que j&225; fizeram outros pa&237;ses da Uni&227;o Europeia, entre os quais Espanha.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Governo admite falta de professores em Portugal e promete soluções para garantir igualdade de oportunidadesO primeiro-ministro, Luís Montenegro, reconheceu a falta de professores em Portugal durante a cerimónia de abertura do ano letivo. Garantiu que o Governo está a tomar medidas urgentes para assegurar que todos os alunos tenham acesso à educação de qualidade.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Governo prevê subida do rating de PortugalA Fitch decidiu manter o rating de Portugal inalterado em ‘A-‘, mas reviu em alta a perspetiva para ‘positiva’

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Governo sueco rejeita resgate à Northvolt, com impacto potencial em PortugalO governo sueco recusa-se a intervir financeiramente na gigante de baterias elétricas Northvolt, que enfrenta dificuldades económicas. A decisão pode afetar o projeto da refinaria de lítio em Sines, Portugal, em parceria com a Galp.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Subida do rating de Portugal nas previsões do GovernoA Fitch decidiu manter o rating de Portugal inalterado em ‘A-‘, mas reviu em alta a perspetiva para ‘positiva’

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »