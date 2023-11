Abanca triplica lucros para 428,6 milhões de euros

O Abanca triplicou os seus lucros nos primeiros nove meses do ano, com a margem financeira a crescer 17,1% só no terceiro trimestre. Nos nove meses emprestou 7000 milhões de euros

O banco espanhol Abanca obteve nos primeiros nove meses do ano um lucro atribuível de 428,6 milhões de euros, mais que o triplo do registado em igual período do ano passado (141,4 milhões de euros), anunciou esta segunda-feira o banco.

Entre janeiro e setembro, o banco concedeu mais de 7000 milhões de euros de novos empréstimos às famílias e empresas. Em Espanha, os novos empréstimos foram 3,7% superiores, enquanto que em Portugal foram 17,5% superiores.Já nos depósitos, nos clientes de retalho houve um aumento de 8,3%. headtopics.com

“O banco apresenta níveis de capitalização robustos (capital total de 17,3% e excesso de capital em relação aos requisitos de 1528 milhões de euros), uma qualidade de ativos máxima (rácio de NPL de 2,3% e rácio de ativos executados em relação ao balanço de 0,2%), níveis de cobertura elevados (cobertura de ativos duvidosos de 75,3% e rácio Texas de 25,7%) e uma posição de liquidez confortável (rácio LTD de...

O Abanca refere ainda que a margem financeira aumentou 17,1% no terceiro trimestre deste ano, alcançando os 335,4 milhões de euros. Segundo a nota do banco, a instituição financeira ganhou 96 mil clientes no período em análise, sendo que o digital representou 47% dos novos clientes. O banco destaca ainda o caso português, onde o número de clientes cresceu 76%. headtopics.com

Lucro do Abanca triplica para 428,6 milhões de euros nos primeiros nove mesesNo que diz respeito ao crédito a clientes, o banco concedeu 46.067 milhões de euros, mais 8,2% que em idêntico período do ano anterior, incluindo o Targobank. Consulte Mais informação ⮕

