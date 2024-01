Aaron Rodgers nega envolvimento em esquema de tráfico sexual de menores

Está numa lista de mais de 150 personalidades, que terão sido citadas ao longo de um processo que envolveu os crimes de Jeffrey Epstein, que mantinha um esquema de tráfico sexual de menores.

“Há muita gente, incluindo Jimmy Kimmel, que espera que isso não se saiba”, disse, na terça-feira, no Kimmel, que já satirizou Rodgers no seu programa devido à sua posição antivacinação, recorreu à rede social X (ex-Twitter) para garantir que o lançamento da suspeita, avisando que pondera interpor uma acção contra o jogador. E, claro, recusa veemente a presença do seu nome na referida lista: “Para que conste, não conheci, não viajei de avião, não visitei, nem tive qualquer contacto com Epstein, nem encontrará o meu nome em qualquer ‘lista’ que não seja o disparate claramente falso que os malucos de cérebro mole como você parecem não conseguir distinguir da realidade.” E destaca: “As suas palavras imprudentes põem a minha família em perig





Publico » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

De Bill Clinton a Stephen Hawking ou ao príncipe André: os nomes divulgados nos ficheiros do caso EpsteinEsta quarta-feira, a justiça norte-americana publicou documentos relacionados com o multimilionário Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual e tráfico de menores. São centenas de páginas e comprometem muitas pessoas, algumas delas figuras públicas da política e empresários poderosos.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Líderes britânico, italiano e albanês concordam em combater a imigração ilegalTrês líderes "concordaram em intensificar a atividade conjunta" contra os gangues de tráfico de seres humanos e confirmaram que, a nível geral, são necessárias soluções estruturais que classificam de "inovadoras".

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Conflito israelo-palestiniano: Hamas nega rejeição de proposta de cessar-fogoO presidente do Irão e a voz do Hamas negaram que o movimento tenha rejeitado a proposta egípcia para um acordo de cessar-fogo e troca de reféns por prisioneiros. O bombardeamento israelita sobre o campo de refugiados de al-Maghazi agravou-se, resultando em 12 mortos na aldeia de Al-Zawaida.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Exportações de calçado em queda, mas setor acredita em retoma em 2024As exportações nacionais de calçado estão a cair 10,9% em quantidade e 7,4% em valor, mas o setor está convicto de que 2024 será ano de retoma.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

De Bill Clinton a Stephen Hawking ou ao príncipe André: os nomes divulgados nos ficheiros do caso EpsteinEsta quarta-feira, a justiça norte-americana publicou documentos relacionados com o multimilionário Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual e tráfico de menores. São centenas de páginas e comprometem muitas pessoas, algumas delas figuras públicas da política e empresários poderosos.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »