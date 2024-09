A25 cortada após colisão rodoviária em Celorico da Beira

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuaisHassan Nasralla, o "líder carismástico e polémico" que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar IsraelCom divórcio a decorrer, João Palhinha sofre pela ausência do filhoConheça a modelo sul-coreana de 80 anos que pode fazer história no Miss UniversoPSP prende 481 pessoas e apreende 44 armas numa...

"A A25 está cortada totalmente nos dois sentidos. Ainda não sabemos da gravidade dos feridos", adiantou à agência Lusa a fonte das Relações Públicas do Comando Geral da GNR, pelas 15h25 de hoje. Já de acordo com o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, o alerta para o acidente ao quilómetro 149 da A25, no sentido descendente Guarda-Viseu foi dado às 14h25.

Vítimas foram ameaçadas com uma faca pelos dois ladrões e forçadas a entrar para um carro. Uma delas foi mesmo presa na bagageira.

Acidente A25 Celorico Da Beira Rodoviário Cortes

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Acidente na A25 corta autoestrada na zona de Celorico da BeiraA autoestrada 25 (A25) está cortada nos dois sentidos na zona de Celorico da Beira, distrito da Guarda, devido a um acidente. As autoridades estão a providenciar as condições de segurança para que um helicóptero do INEM possa aterrar no local.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Colisão rodoviária corta A25 nos dois sentidos em Celorico da BeiraNo local, nas operações de socorro, estão 39 operacionais e 14 viaturas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Acidente na A25 corta autoestrada em Celorico da BeiraA autoestrada 25 (A25) está cortada nos dois sentidos, na zona de Celorico da Beira, devido a um acidente cuja gravidade ainda está por determinar. As autoridades estão a providenciar as condições para que um helicóptero do INEM possa aterrar no local.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Autoestrada A25 cortada após colisão rodoviária em Celorico da BeiraA autoestrada 25 (A25) está cortada nos dois sentidos na zona de Celorico da Beira, distrito da Guarda, devido a uma colisão rodoviária. A gravidade do acidente ainda está por determinar.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Incendiário detido pela PJ em Celorico da BeiraSuspeito vai ser presente a um juiz nas próximas horas para conhecer as medidas de coação.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Camião destruído pelas chamas na A25 em Sever do VougaApesar do aparato, não há registo de feridos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »