A visita relâmpago de Juan Carlos, a joia icónica de Letizia e os primos ausentes: a festa privada dos 18 anos de Leonor

, os 18 anos da herdeira do trono foram celebrados de forma privada e acesso restrito, em Madrid. Em busca de uma imagem dos convidados do evento, o resultado na imprensa acaba por ser um corrupio de carros, com o vislumbre possível dos ocupantes.

terá respeitado o pedido expresso para impedir que a sua passagem por Espanha, um sempre polémico regresso temporário, ofuscasse a chegada à maioridade da neta. Descartada à ultima da hora terá ficado a esperada foto de família oficial, que pudesse ser partilhada no rescaldo do encontro,

A terça-feira arrancou com um momento oficial: a cerimónia do juramento da constituição, um marco no trajeto da herdeira do trono © Getty Images, com o filho Felipe de Marichalar, eVictoria Federica e Pablo e Juan Urdangarin. Recorde-se que o primogénito da infanta Cristina trabalha em Londres. Já a “influencer real” Victoria Federica encontra-se a viajar pelo Peru na companhia de amigos como Roca Rey, María García de Jaime e Tomás Páramo.

, foi uma das primeiras a chegar ao local. De seguida surgiriam Carla Royo-Villanova e Kubrat da Bulgária, com os irmãos Kyril e Kalina a juntarem-se aos convidados. Do lado de Felipe VI, juntaram-se ainda à lista o seu primo

:

VISAO_PT: Madrid voltou hoje a gritar vivas a monarquia “manchada” por Juan Carlos IVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

DNTWIT: A maioridade da princesa Leonor: novas responsabilidades e uma maior visibilidadeA princesa das Astúrias faz hoje o juramento da Constituição Espanhola no dia que comemora os 18 anos. Começa agora uma nova etapa com mais visibilidade e responsabilidade.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Espanha. As fotografias do juramento da princesa LeonorA princesa das Ast&250;rias deu esta ter&231;a-feira mais um passo para assegurar o trono espanhol no futuro. Veja as fotografias do momento solene.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Princesa Leonor, herdeira da coroa espanhola, jurou respeito pela constituiçãoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Leonor de Espanha jura fidelidade a uma nação dividida no seu 18.º aniversárioA princesa prometeu defender a lei, respeitar os direitos dos cidadãos e das regiões e ser fiel ao rei.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Princesa Leonor celebra 18º aniversário a jurar no parlamento respeito pela ConstituiçãoA princesa Leonor de Espanha jurou cumprir todas as responsabilidades e salvaguardar a Constitui&231;&227;o perante os deputados no parlamento no dia em que celebrou o seu 18&186; anivers&225;rio.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »