A vida de Daniel Sancho numa prisão da Tailândia

Família de Edwin Arrieta reclama indemnização de 410 mil euros a Daniel SanchoFilho do ator espanhol Rodolfo Sancho está acusado de matar e desmembrar o cirurgião colombiano na Tailândia.

Tailândia: cientistas criam corais no laboratório para restaurar recifesDegradação dos recifes de corais por causa do aquecimento das águas preocupa cientistas na Tailândia, que criam estes organismos em laboratório. Mais de 4000 colónias de coral já foram restauradas.

Senadores da Tailândia aprovam casamento entre pessoas do mesmo sexoA proposta foi aprovada após a terceira votação: 399 votos a favor, 10 contra e duas abstenções. A Tailândia torna-se no terceiro país asiático a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Senadores da Tailândia aprovam casamento entre pessoas do mesmo sexoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Rixa entre 'gangues' de macacos para o trânsito na TailândiaUm vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que dois bandos de macacos desordeiros escolheram um cruzamento movimento numa cidade tailandesa para ajustar contas. Os automobilistas que passavam no local tiveram de aguardar pelo fim da cena de pancadaria. Veja o momento.

Parlamento da Tailândia aprova lei do casamento homossexualNa Tailândia, casamento entre 'homem e mulher' passou agora a designar-se entre 'duas pessoas' e o estatuto jurídico de 'marido e mulher' alterou-se para 'casal' de género neutro.

