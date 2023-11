A pintura Rainha-mãe do Ocidente Celebra o Seu Aniversário no Lago de Jade, com 2 metros de largura por 2,6 metros de altura, é a maior obra de tapeçaria de seda chinesa da Dinastia Ming e está atualmente preservada no Palácio Imperial de Pequim. A obra retrata uma cena da antiga mitologia chinesa, com uma deusa do taoismo chinês.

Com esta visão chinesa, que refletia a esperança de se alcançar a imortalidade, desenvolveram-se a sericultura e as técnicas da tecelagem da seda.

: