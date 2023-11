“A Santidade acontece nas pequenas coisas de todos os dias”

Além de se celebrar “O Santo, que é sempre Deus”, nesta ocasião, adianta o sacerdote, faz-se memória do “testemunho de vivência” de Santidade que, “ao longo da História, a Igreja e o Cristianismo vão documentado”. Evoca-se, portanto, a vida de homens e mulheres que, durante séculos, construíram “um capital de Santidade vivida, alegremente testemunhada”. Mas não só.

“Acontece nas pequenas coisas de todos os dias, às vezes silenciosas. É a maneira como se vive determinada realidade, como se faz festa, como se sofre, como se olha o outro, como não se procura o primeiro lugar. Portanto, há uma dimensão de escondimento, de vida interior, mas que obviamente se traduz para fora, acabando por se visibilizar.”

Ainda que, ao longo da história, a Igreja tenha reconhecido a santidade de muitos homens e mulheres, “o maior volume de testemunho de santidade está na vida comum”, considera. “É gente santa, gente boa que foi construindo a sua vivência, o seu testemunho, mesmo que o seu nome não perpetue nos altares ou nas narrativas dos santos”.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

