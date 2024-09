A Regulamentação Necessária para Combater a Desinformação nas Eleições

O artigo analisa a crescente necessidade de regulamentação e vigilância das tecnologias usadas em campanhas eleitorais, especialmente considerando o impacto da desinformação. Ele discute como as eleições americanas e brasileiras ilustram os desafios, com foco no uso do marketing para influenciar o público através da disseminação de informações falsas.