A questão palestiniana vista de dentro. Quatro entrevistas com protagonistas dos dois lados do muro O que propomos aqui são quatro entrevistas feitas ao longo dos últimos dois anos e meio a protagonistas do conflito israelo-palestiniano: dois historiadores israelitas, uma organização de ex-militares do IDF (forças israelitas) e dois irmãos palestinianos de Gaza que se tornaram realizadores de cinema.

A sua perspetiva ajuda-nos a perceber o puzzle que é a realidade nos territórios ocupados da Palestina, um statu quo montado pela máquina israelita ao longo de décadas a que muitos chamam de Apartheid.Paulo Alexandre Amaral, Pedro





RTPNoticias » / 🏆 18. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A cada estação, a sua Islândia: quatro viajantes, quatro estaçõesQuer uma Islândia mais Verão ou mais Inverno? Tânia Muxima, Luís Octávio Costa, Bernando Conde, Luís Santos e muitas viagens pelos tempos e climas do “Planeta Islândia”.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Colisão entre dois carros fere quatro pessoas em MelgaçoVítimas foram encaminadas para o Hospital de Viana do Castelo.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Colisão entre navios de carga no Mar do Norte faz um morto e quatro desaparecidosUma pessoa morreu e quatro estão desaparecidas na sequência da colisão entre dois navios de carga no mar do norte, a 22 quilómetros da costa da Alemanha.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Quatro portugueses podem estar entre os reféns do HamasEntre os reféns na posse do Hamas podem estar quatro pessoas que também têm nacionalidade portuguesa. Estas quatro pessoas estão desaparecidas e não se sabe se estão ou não nas mãos dos movimentos palestinianos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Quatro distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuvaOs distritos do Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Braga estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, 'persistente e por vezes forte', informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Compositor espanhol adapta “As Quatro Estações” de Vivaldi às alterações climáticasObra original foi composta há 300 anos, a versão adaptada surge a propósito do dia mundial da acção climática e estreia esta terça-feira, em Madrid. O concerto de Verão ganha destaque.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »