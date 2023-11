“A preocupação dos pais com os filhos é uma coisa muito boa da geração atual, mas também faz uma enorme pressão que temos de combater”

“As mães às vezes vêm muito preocupadas porque se zangam, gritam e fazem coisas que não queriam ter feito. Mas isso faz parte das relações. As crianças não precisam de mães que estão sempre, sempre calmas. Precisam de mães que também sabem assumir as suas responsabilidades”, sublinha.

O psiquiatra Daniel Sampaio foi um dos precursores da Terapia Familiar em Portugal e é autor de várias obras na área da parentalidade, sobretudo centradas na adolescênciaNas últimas décadas, o modelo de parentalidade alterou-se substancialmente, tornando-se muito menos severo: os pais deixaram de ser tão autoritários, os castigos físicos deixaram de ser admissíveis e a criança passou a ter uma palavra a dizer no seio da família, o que...

“Que voz é esta?” é um novo podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Todas as semanas, as jornalistas Joana Pereira Bastos e Helena Bento vão dar voz a quem vive com ansiedade, depressão, fobia ou outros problemas de saúde mental, e ouvir os mais reputados especialistas nestas áreas.

“Qualquer um de nós pode ter comportamentos aditivos. Uma das causas é a repetição, ninguém fica com este problema por experimentar uma vez”

:

SICNOTİCİAS: FNAM pede para sair da reunião com ministro da Saúde após uma horaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Palestina acusa Israel de genocídio com ataques a hospitaisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: FIFA confirma que Arábia Saudita é o único país candidato a organizar o Mundial 2034Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Presidente checo 'arranca' acidentalmente chapéu a soldado durante cerimóniaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: FNAM pede para sair da reunião após uma hora de negociaçõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: PCP acusa Governo de 'fugir como o diabo da cruz' da valorização de salários e pensõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »