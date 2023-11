A polémica publicação que levou Netanyahu a pedir desculpa

Israel mantém mobilizadas junto à fronteira grande parte das forças terrestres. Apesar dos apelos internacionais para uma trégua humanitária, prosseguem as operações apoiadas por fortes bombardeamentos aéreos. Ambos os lados mostraram vídeos e relataram baixas, sobretudo na operação terrestre que estará a ocorrer no Norte da Faixa de Gaza. As comunicações foram, entretanto, parcialmente restabelecidas.

Na véspera, recorde-se, o primeiro-ministro israelita tinha classificado como “longa e difícil” a guerra que apelidou como a “segunda da independência” de Israel e, pela primeira vez, aludiu à questão que lhe diz respeito.

Aplacadas as críticas num primeiro momento, setores da sociedade israelita voltam a questionar as responsabilidades do Governo de Netanyahu, nomeadamente nas falhas que levaram aos ataques do Hamas. Durante a madrugada, Netanyahu escreveu uma publicação na rede social X em que dizia nunca ter sido alertado para riscos de segurança, mas em seguida apagou e substituiu por um pedido de desculpas. Já durante o dia visitou uma unidade da marinha israelita estacionada junto à Faixa de Gaza.

No Norte, os confrontos entre forças israelitas e milícias do Hezbollah já fizeram 64 mortos - 12 em Israel, 58 no Líbano -, e mais cinco palestinianos foram mortos pelo exército israelita na Cisjordânia.Israel volta a avisar a população para sair do Norte da Faixa de Gaza, que tem sido bombardeado de forma intensa. No mesmo dia foram abertas as portas na fronteira de Rafah para a entrada de mais 24 camiões com ajuda humanitária.

