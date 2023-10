' A ofensiva israelita em Gaza vem de duas direções: do norte e do leste'

O comentador SIC, José Milhazes, afirma que andam a circular informações que para além da zona norte, o exército israelita está a entrar pela região leste.De acordo com a imprensa israelita, as forças armadas daquele país já estão a entrar pelo norte de Gaza.

"Segundo os blogs israelitas, a ofensiva em Gaza vem de duas direções: do norte e do leste", referiu Milhazes na antena da SIC Notícias.Para o comentador SIC, José Milhazes, esta nova intervenção do exército israelita em Gaza poderá ter consequências para Israel na diplomacia internacional.O Presidente dos EUA comparou os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, mas o homólogo russo pede respeito.

O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaJel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. headtopics.com

Judoca Rochele Nunes conquista medalha de ouro no Grand Slam de Abu DhabiSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Os 27 têm 'grande desafio' em BruxelasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Azeite ainda mais caro? Chuva e vento têm prejudicado produção de azeitonaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Pausa no aumento das taxas de juro e problemas no funcionamento de ambulânciasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Última canção dos The Beatles chega no próximo mêsSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Governo aprova reforço no apoio às rendas para 2024, mas sem travãoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕