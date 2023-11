A nova tendência de moda em Portugal é inspirada na arquitetura lisboeta

Esqueça-se a estética escandinava ou parisiense (isso é tão 2018). O TikTok dita que a nova tendência é cá de casa e que para se ser uma it girl portuguesa é preciso muitas cores - uma influência da arquitetura lisboeta, como nos revela uma das criadoras da trend, Vicky Montanari.que entrámos nos anos 2020, vestidas de calças de ganga relaxadas, tops básicos e cobertas de tons neutros.

A moda escandinava que nos influenciou nos últimos tempos foi beber às tendências francesas: as calças alargaram ainda mais, acrescentaram-se camadas com camisolas de malha e os intemporais ténis brancos. Com este adeus, damos as boas-vindas àno TikTok e que já conta com seis milhões de visualizações, diz ter-se inspirado nas publicações que ensinam a vestir como uma Vicky esclarece que vive em Lisboa há seis anos e este estilo é também o que a cidade a inspira a ter., a influenciadora diz que"Lisboa é super colorida, super soalheira, podes usar roupas mais leves o ano todo





