A Nova Geração de Cooperativismo para Promoção de Habitação Acessível, incluída no programa, tem uma dotação de €250 milhões, que privilegiam modelos de habitação colaborativa e casas coletivas. Na prática, quem integrar uma cooperativa nunca chegará a ser proprietário da sua casa. O programa prevê uma linha de crédito e a disponibilização de terrenos e patrimônio público para as cooperativas e privados.

ECO_PT: Nova metropolitana de transportes é a “revolução” na AMPO Conselho Metropolitano do Porto aprovou por unanimidade dos presentes a criação da empresa metropolitana de transportes da Área Metropolitana do Porto.

ECO_PT: Nova gestão do SNS: “Tempo perdido tem custos”, diz MarceloPresidente da República criticou o atraso na implementação da nova administração que foi lançada no ano passado. 'Cada mês que se perde, é mais tempo com problemas', alerta o Chefe do Estado.

VİSAO_PT: Moçambique quer cortar 70% de importações de gás de cozinha com nova centralVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

PUBLİCO: Marcelo associa crise nas urgências a atraso em “pôr de pé” nova gestão do SNSPresidente da República pede recuperação do “tempo perdido” na concretização da reforma na saúde.

DİNHEİRO_VİVO: Nova empresa metropolitana de transportes do Porto aprovada por 14 dos 17 municípiosO presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge, manifestou 'dúvidas e reservas sobre o funcionamento da nova empresa metropolitana'.

CMJORNAL: Nova empresa metropolitana de transportes do Porto aprovada por 14 dos 17 municípiosProcesso segue agora para o Tribunal de Contas.

