'A nossa fronteira já não passa por Badajoz, mas pela Finlândia'

30/10/2023 13:46:00 dntwit

A propósito do livro O Domínio do Poder, o major-general Arnaut Moreira nota que a Europa alimentou o sonho imperialista russo ao não ter integrado países como a Ucrânia. O professor universitário e comentador na CNN diz que se vence Moscovo com determinação do Ocidente e só vê a paz no Médio Oriente depois de os protagonistas darem a vez a outros.