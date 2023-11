A necessidade de retomar a tradição reformista

É urgente retomar a tradição reformista, comum a democratas liberais e sociais liberais, para melhorar o funcionamento do Estado e dignificar os seus serviços, enquanto pilares imprescindíveis de um mercado eficaz e de uma sociedade livre e decente. Para além das circunstâncias atuais, objeto de outro tipo de análise, este é um dos grandes paradoxos da nossa vida política.

Um governo socialista, que se anunciou sempre como defensor do grande papel do Estado na sociedade e na economia, foi quem, afinal, contribuiu para a destruição desse mesmo Estado, em todos os domínios da sua atividade. Mais Estado, mas pior Estado. Mais impostos, mais despesa pública, mais funcionários, mas menos investimento público e piores serviços para todos





O consulado acabou e nem a maioria o salvouSó tenho a lamentar que seja este o estado das coisas a meses de se celebrar 50 anos de Abril. Mandámos abaixo o Estado Novo, e bem, mas implantámos um Estado com vícios de Velho. Um Estado falhado.

