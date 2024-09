A necessidade de abordar múltiplas vias na Doença de Alzheimer

O diagnóstico da Doença de Alzheimer é, hoje, bastante preciso e há tratamentos que aliviam alguns dos sintomas. No entanto, quando a doença se manifesta e o diagnóstico é estabelecido, muitas alterações cerebrais já ocorreram, o que torna difícil reverter a doença.

Os avanços recentes no tratamento da Doença de Alzheimer têm sido focados na remoção do cérebro de um dos tipos de “lixo”.

Desenvolvemos um composto que previne o corte do recetor permitindo a recuperação da função do BDNF e, consequentemente, da memória e da aprendizagem, em modelos animais da doença. Por outro lado, este novo composto também previne a formação do fragmento tóxico que agrava a doença.

Doença De Alzheimer Péptidos Amiloides BDNF Memória Tratamento

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Cientistas confirmam potencial terapêutico de novo composto químico contra doença de AlzheimerTestado em ratinhos que mimetizavam a doen&231;a de Alzheimer, o composto de amino&225;cidos que o grupo de investiga&231;&227;o criou em laborat&243;rio e designou de TAT-TrkB "preveniu a perda de mem&243;ria e aprendizagem sem demonstra&231;&227;o de efeitos secund&225;rios".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Cientistas confirmam potencial terapêutico de novo composto químico contra doença de AlzheimerNovo composto químico de aminoácidos criado em laboratório 'preveniu a perda de memória e aprendizagem sem demonstração de efeitos secundários' em ratinhos.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Cientistas confirmam potencial terapêutico de novo composto químico contra doença de AlzheimerO novo composto químico foi testado em ratinhos e é 'totalmente inovador' devido ao 'mecanismo de ação completamente diferente de outros compostos e medicamentos estudados para a doença de Alzheimer'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Cientistas confirmam potencial terapêutico de novo composto químico contra doença de AlzheimerTestado em ratinhos que mimetizavam a doença de Alzheimer, o composto de aminoácidos que o grupo de investigação criou em laboratório e designou de TAT-TrkB 'preveniu a perda de memória e aprendizagem sem demonstração de efeitos secundários'

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Este gorro com Inteligência Artificial serve para diagnosticar AlzheimerSistema foi desenvolvido por uma empresa eslovena. Em apenas 30 minutos é capaz de identificar diferentes tipos de demências neurodegenerativas.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Descoberta alteração no sangue que prevê aparecimento da doença de CrohnA doença de Crohn é uma doença intestinal inflamatória crónica que causa inflamação do trato digestivo.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »