A Índia merece mais voz na ONU

Há outros candidatos evidentes a um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas se uma reforma da estrutura, e sobretudo do seu mais poderoso órgão, avançar. Digo o Brasil, sem hesitar. como um futuro membro de pleno direito; creio que a Alemanha e o Japão também são candidatos a ter em conta; e acrescento que África tem direito igualmente a estar representada.

Seja por resistência dos cinco membros permanentes atuais, seja pelas clivagens no próprio cenário internacional, não é de crer numa reforma em breve das instituições onusianas.

Portugal, na sua estratégia de procurar parcerias várias pelo mundo sem esquecer os tradicionais aliados no Atlântico Norte, faz bem em cultivar uma proximidade com a Índia, e foram reveladoras as palavras de apreço mútuo trocadas entre Jaishankar e o ministro João Gomes Cravinho numa sessão em Lisboa aberta à comunidade luso-indiana e indiana.

:

OBSERVADORPT: 'Quando damos uma esmola, aliviamos o problema'Antiga presidente do PSD destaca que Orçamento de Estado 'não tem medidas para promover crescimento'. Manuela Ferreira Leite destaca que Governo 'toma medidas pontuais sem olhar para consequências'.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Crianças e mulheres representam 70% dos civis mortos em GazaRelatório da ONU contabiliza vítimas reportadas até segunda-feira.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Diretor da ONU demite-se em protesto contra operação em Gaza'É um caso exemplar de genocídio', afirma Craig Mokhiber, na sua carta de demissão, sobre situação em Gaza. Responsável critica impotência da ONU na luta contra o 'apartheid' israelita.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Funcionário da ONU demite-se em protesto por falhas perante a PalestinaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Quando amor ao kendo une portugueses e o embaixador japonêsExtremamente popular hoje no Japão, o kendo inspira-se nos antigos samurais e tem também cada vez mais adeptos em Portugal. No Clube de Kendo de Lisboa, os treinos contam desde o início deste ano com o diplomata Makoto Ota, que se mantém em forma enquanto promove a cultura do seu país.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Mais de 66 mil motoristas TVDE a operar quando se assinalam cinco anos da ‘Lei Uber’Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »