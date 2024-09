A Memória Perdida de Amílcar Cabral

Apesar do lugar que tem na História, se falarmos de Cabral, os portugueses recordam-se de Pedro, raramente de Amílcar. Porque a nossa memória continua, em grande parte, parada no colonialismo tardio e nos mitos lusotropicalistas que ele construiuResgatar a memória de Cabral é resgatar um discurso anticolonialista que os ventos de um saudosismo anacrónico tentam pôr na defensiva.

Amílcar Cabral Colonialismo Memória Histórica Guiné-Bissau Anticolonialismo

