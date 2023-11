A melhor adega da Europa é portuguesa

Entre os visitantes, os que mais visitam a Cartuxa são os brasileiros. A procura aumenta de ano para ano e em agosto o recorde de visitas na adega foi batido.O edifício da Cartuxa conta a história e a tradição desta adega, da cidade de Évora e até de Portugal. Construído no século XVI, foi inicialmente ocupado pelos jesuítas.

É na cave do Mosteiro da Cartuxa que estagiam os vinhos mais icónicos. Naquele local, onde poucos entram, descansam o Pêra-Manca Tinto e o Cartuxa Tinto Reserva, numa temperatura controlada pela própria arquitetura.

A experiência do enoturismo termina no restaurante, bem no centro de Évora, onde os vinhos se juntam à gastronomia alentejana.

