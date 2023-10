'A maior perseguição à Igreja nasce do pecado dentro dela'. O abuso de menores em oito países

Boston foi o epicentro do primeiro escândalo de abuso sexual de menores e encobrimento na Igreja. Desde 2002, quando a equipa de jornalistas do Boston Globe iniciou a publicação de uma série de reportagens com acusações a padres da arquidiocese — que acabariam por levar à resignação do cardeal Bernard Law — os crimes de abuso cometidos por membros da Igreja ganharam atenção mundial.

Em Portugal, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja vai apresentar o seu relatório final esta segunda-feira, seguindo exemplos como o de França, Irlanda ou Alemanha..

Em dois anos desde a publicação do primeiro artigo, mais de 500 vítimas apresentaram acusações formais contra cerca de 150 padres e ex-párocos de Boston, gerando 250 processos-crime. Mais tarde, a própria diocese entrou em bancarrota na sequência das indemnizações que pagou às vítimas, num total de 85 milhões de euros. headtopics.com

Em outubro desse ano, aquele que foi o primeiro inquérito oficial ao fenómeno no país, especificamente na diocese de Ferns, condado de Wexford, detalhou não só a gestão de 100 alegações de abuso e violação contra 21 párocos desde os anos 1960 mas também como o bispo responsável, ao invés de expulsar os padres, se limitou a transferi-los.

Das cerca de 25 mil crianças que passaram por estas instituições ao longo desse período, cerca de 1.500 apresentaram queixas à comissão, que registou 253 alegações de abuso sexual feitas por rapazes e 128 por raparigas. headtopics.com

O então primeiro-ministro irlandês, Enda Kenny, acusou a Santa Sé de obstruir as investigações ao abuso sexual de menores por padres. Em resposta, o Vaticano convocou o seu embaixador na Irlanda. No ano anterior, o Papa Bento XVI já tinha aceitado a resignação de Magee, que se tornou bispo emérito.

Maior parte dos abusos sexuais na Igreja foram cometidos no Norte do PaísVítimas sofreram em confessionários, sacristias, casas paroquiais e em carros de padres. Consulte Mais informação ⮕

Abusos na Igreja: grupo VITA recebeu 62 pedidos de ajuda nos primeiros seis mesesSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Abusos na Igreja: Grupo Vita enviou 14 denúncias para a Procuradoria-Geral da RepúblicaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Papa faz intervenção com críticas a clericalismo e carreirismo na IgrejaInterven&231;&227;o na reta final dos trabalhos valoriza papel das mulheres, em contraponto a atitudes machistas de membros do clero Consulte Mais informação ⮕

Relatório soma quase meio milhão de casos de pedofilia na Igreja em EspanhaO relatório da Comissão Independente que investigou suspeitas de pedofilia cometida no seio da Igreja Católica espanhola aponta para a probabilidade de ocorrência de cerca de 440 mil casos desde a década de 70 do século passado até à atualidade. Consulte Mais informação ⮕

Relatório soma quase meio milhão de casos de pedofilia na Igreja em EspanhaO relatório da Comissão Independente que investigou suspeitas de pedofilia cometida no seio da Igreja Católica espanhola aponta para a probabilidade de ocorrência de cerca de 440 mil casos desde a década de 70 do século passado até à atualidade. Consulte Mais informação ⮕