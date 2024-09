A leitura do acórdão da Operação Éter está marcada para sexta-feira

A leitura do acórdão do processo da Operação Éter, relacionado com contratos ilícitos celebrados pela entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, está marcada para esta sexta-feira, após vários adiamentos e um ano depois da última sessão.

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal de 2009 a janeiro de 2019 é o principal arguido no processo, que se centra nos crimes alegadamente cometidos por Melchior Moreira através desta entidade, nomeadamente em, em férias no Algarve e nos negócios com a empresária da área da comunicação e também arguida Manuela Couto.

Neste processo estão em causa procedimentos de contratação de pessoal e aquisição de bens, a alegada utilização de meios deste organismo público para fins pessoais e o apoio prestado a clubes de futebol, a troco de contrapartidas e favores pessoais a Melchior Moreira, que, segundo o Ministério Público , tinha a “ambição de concorrer à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional”.

Operação Éter Melchior Moreira Turismo Do Porto E Norte De Portugal Corrupção Peculato

