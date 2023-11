A lábia da excelência em educação

Não é hoje possível abrir um livro sobre educação, consultar um artigo sobre educação, ler um despacho sobre educação, assistir a uma conferência sobre educação sem que a palavra “excelência” ali nos assalte como uma espécie de medalha terminal de todo o esforço pessoal, profissional e académico. Uma esposa troféu.

A excelência é contingente na sua essência. O maior estorvo é que o encargo da excelência parece convidar ao aviltamento do erro e do incerto como elementos de progresso. E o erro e o incerto só são imprestáveis quando os deixamos em paz e não os estudamos devidamente. Todo o empresário conhece bem a importância dos muitos riscos que cometeu. E lembra-se muito bem dos negócios de que se arrependeu.

Nenhuma pessoa ou entidade que procure o sucesso se pode dar ao luxo de pretender não errar, nem arriscar. Não é improvável que precise mesmo de fazer mal para fazer bem. Chama-se a isso aprender com os erros. Errar não é só banal. Errar é fatal. É até mais do que isso: é uma rampa de sucesso, a plataforma para todo o progresso. Talvez mesmo a mais influente. Não existe, pois, excelência sem fracasso. headtopics.com

O afã da excelência implica a inevitável conclusão de que nem todos são excelentes, o que é demolidor de qualquer entusiasmo profissional. Basta ver a risada colectiva quando se pretende que todos os professores queiram ser excelentes nas suas obtusas avaliações profissionais."Não podem ser todos excelentes”, costuma ser o argumento, vindo do mais elementar senso comum. É uma verdade mentirosa.

De que falamos quando falamos de excelência? De não cometer erros? Cumprir a norma? Isso não é excelência. A única maneira de garantir a excelência foi sempre haver lugar para o risco de fugir da norma; duvidar do regulamentar.A armadilha da excelência é pretender que ninguém arrisque cometer falhanços espectaculares e organize toda a sua prática em função da rejeição do lapso, do malogro, da falha. headtopics.com

Adeus hora de verão: atenção aos relógios na próxima madrugadaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Não há travão às rendas. Então os preços vão acelerar?Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Animais resgatados em zoo israelita após ataque do HamasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Viseu Dão Lafões: roteiro para descobrir sabores, natureza e as famosas águas termaisSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio no Maine: suspeito do ataque que matou 18 pessoas encontrado mortoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Saco de boxe criado por empresa portuguesa entre as 200 melhores invenções do mundoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕