A IVG em Portugal: menos médicos disponíveis para o procedimento, DGS quer o fim dos três dias de reflexão, Conselho de Ética está contra

A decisão cabe à Assembleia da República, mas a Direção-Geral da Saúde, enquanto entidade reguladora, confirma ao Expresso que propôs uma revisão da lei do aborto para a modificar em dois pontos.

Interrupções voluntárias de gravidez aumentaram 15% no ano passado e as mulheres entre 20 e 24 anos foram quem mais recorreram aos métodos Realização de interrupções voluntárias da gravidez "em certos" centros de saúde obedecerá a normas e só após formaçãoCrise no SNS: sindicatos e Governo não chegam a acordo, aumento do salário dos médicos continua a separar as partesCrise no SNS: sindicatos e Governo não chegam a acordo, aumento do salário dos médicos continua a separar as partesParentalidade: “As mães ficam muito preocupadas...

Função pública: Governo alarga quotas para melhores notas na avaliação de desempenho e acelera progressões (mas só em 2026)“Há um descontentamento notável e houve um efeito de panela de pressão que rebentou, mas estamos a resolver os problemas”“Há um descontentamento notável e houve um efeito de panela de pressão que rebentou, mas estamos a resolver os problemas”Polícia americana revela detalhes sobre morte do ator Matthew...

:

EXPRESSO: A IVG em Portugal: menos médicos disponíveis para o procedimento, DGS quer o fim dos três dias de reflexão e Conselho de Ética está contraSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Realização de IVG 'em certos' centros de saúde obedecerá a normas e só após formaçãoO ministro da Saúde disse hoje que a realização de IVG em centros de saúde poderá acontecer 'em certos locais', mas que este processo não será automático e obrigará primeiro à criação de normas e a formação de profissionais.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Realização de IVG 'em certos' centros de saúde obedecerá a normas e só após formaçãoManuel Pizarro referiu que 'em algumas zonas pode vir a ser útil', mas frisou que o processo terá de obedecer a normas da Direção-Geral da Saúde eser feito por profissionais que recebam formação e estejam disponíveis.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Realização de IVG 'em certos' centros de saúde obedecerá a normas e só após formaçãoO ministro da Saúde quer que o procedimento de interrupção da gravidez seja feito 'com rigor técnico'.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Governo admite 'casos pontuais ' de dificuldade de acesso à IVG e promete medidas'Temos que intervir rapidamente para corrigir essas situações e para garantir que em todo o país e em todas as unidades do SNS esse acesso [à IGV] é assegurado', afirmou o ministro da Saúde, após a investigação do DN sobre vários casos em que a lei não foi cumprida.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Vencedores da Vª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no programa Espaços & CasasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »