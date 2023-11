O que significa, afinal, a independência do governador do Banco de Portugal que tanta gente, desde que foi colocada a hipótese de Mário Centeno sair do cargo para ser primeiro-ministro, defende estar posta em causa? Bem, como o poder da nomeação da pessoa que vai ocupar o cargo cabe, precisamente, ao Governo, ao poder político, como acontece em toda a Europa, essa parte da independência nunca está, à partida, garantida, por muito que a personalidade convidada esteja assética de bactérias partidárias. Como se assegura isso? Nomeando-se pessoas que não sejam militantes partidárias? Que nunca tenham participado em debates públicos? Que nunca tenham tomado uma posição política? Que nunca tenham subscrito um abaixo-assinado? Que nunca tenham, sequer, dado um parecer profissional que revele se o seu pensamento é "clássico", "neoclássico", "keynesiano", "monetarista", "liberal", "neoliberal", "marxista", "austríaco" ou de outra qualquer corrente ou variante ideológico-económica? Pensam, talvez, num Revisor Oficial de Contas?.





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário CentenoJosé Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno e comenta sobre a credibilidade do mesmo

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Justin Wolfers: “Às vezes, as pessoas querem saber a verdade; noutras, querem apenas segurança”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Comissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso CentenoComissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'. 'Caso único de diversidade', dezenas de espécies em risco e um habitat destruído pelo data center. O que é a Zona de Conservação em Sines? Pisou o palco da Web Summit em Lisboa pela terceira vez (a quarta no evento contando com a edição no Brasil), e foi do Rio de Janeiro que Cristina Ferreira trouxe uma lição. 'Poder falar em português é muito confortável, posso dizer-vos o que sinto de forma mais tranquila'. Depois das, a apresentadora da TVI e administradora da Media Capital esteve na Web Summit esta quarta-feira para falar de inteligência e do artificial. Admitindo que não sabe 'nada' sobre Inteligência Artificial (IA), 'até porque a rejeito', escolheu dirigir-se à plateia repleta para falar sobre tecnologia 'de forma mais genérica', sobre 'inteligência, ponto, artificial'. 'Vou falar da forma como podemos ser inteligentes nas redes sociais e de como nos tornámos todos artificiais'

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Governador do Banco de Portugal aconselha bancos a usarem lucros para prepararem o futuroO governador do Banco de Portugal aconselhou os bancos a usarem os lucros "merecidos" para prepararem o futuro, citando versos de David Mourão-Ferreira sobre o risco de ser livre-pensador. Mário Centeno fez estas declarações na abertura da conferência 'A Banca do Futuro', organizada pelo Jornal de Negócios e pela Claranet.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Governador do Banco de Portugal aconselha bancos a usarem lucros para prepararem o futuroO governador do Banco de Portugal aconselhou os bancos a usarem os lucros "merecidos" para prepararem o futuro e citou versos de David Mourão-Ferreira sobre o risco de ser livre-pensador. Mário Centeno considerou que o recente "processo de transformação da banca portuguesa foi extraordinário".

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Governador do Banco de Portugal nega convite para liderar o GovernoMário Centeno confirma que não foi convidado pelo Presidente da República para chefiar o Governo

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »