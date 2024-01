A importância da saúde mental para os cuidadores informais

“Relativamente à Blue Monday, importa dizer que a saúde mental é importante todos os dias. E muito para os cuidadores informais”, diz Filomena Sousa, psicóloga clínica no CNS – Campus Neurológico.Existe um conceito conhecido como “Blue Monday”, que se refere a um dia de janeiro (geralmente a terceira segunda-feira) que é considerado o dia mais depressivo do ano. Esse cálculo leva em consideração fatores como clima, dívidas, tempo desde o Natal e outras variáveis.

Nesta data, fala-se muito da importância da saúde mental, mas… Que relevância assume para 1 milhão e 400 mil cuidadores informais? E, mais precisamente, para aqueles que cuidam de doentes com doenças neurológicas? “O número de cuidadores informais em Portugal é assustador. Cada vez temos pessoas mais idosas e com mais propensão para desenvolver doenças neurodegenerativas. O valor dos cuidados informais corresponde a muito dinheiro que o Estado poupa. Acho que não são devidamente reconhecidos”, diz Filomena Sousa, psicóloga clínica no CNS – Campus Neurológic





