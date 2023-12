A Igreja pode melhorar a característica maternal

Leopoldina Simões coordenou a comunicação no Santuário de Fátima durante cerca de 12 anos e participou em três Jornadas Mundiais da Juventude, a última das quais em Lisboa, como membro das equipas de comunicação. Atualmente, integra a comissão de comunicação do Sínodo dos Bispos. Pessoalmente, nos projetos em que trabalhei e trabalho, em organismos da Igreja ou noutros, nunca senti que me tenha sido atribuído maior ou menor espaço de responsabilidade por ser mulher.

Encontrei por vezes outros problemas, como agendas próprias, amiguismos, favoritismos, que nada têm que ver com ser-se homem ou mulher, e que são problemas comuns a outras áreas da nossa sociedade. Na Igreja em Portugal tem havido evolução





