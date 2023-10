A hora muda na madrugada de sábado para domingo

Não se esqueça de acertar os relógios na madrugada de sábado para domingo: a hora muda de dia 28 para dia 29 de Outubro, “ganhando-se” uma hora. Às 2h da manhã, os ponteiros do relógio recuam 60 minutos e passam a marcar 1h em Portugal continental e na Madeira. Nos Açores, a mudança é feita à 1h, passando os relógios a marcar 00h.

Em 2018, houve uma tentativa de abolir a mudança horária: a proposta foi feita pela Comissão Europeia com o intuito de abolir a mudança horária nos países da União Europeia e acabou por ter a concordância do Parlamento Europeu em 2019. Mas, para entrar em vigor, faltaria a posição favorável do Conselho da União Europeia — que nunca chegou a acontecer.

“Os argumentos cronobiológicos para abolir a mudança horária e para adoptar permanentemente a hora padrão ” já está bem documentada, lê-se num, sobre a percepção pública relativa à mudança da hora. O mesmo defende a especialista na área do sono e em ritmos biológicos Cátia Reis,: “Temos de pensar acima de tudo naquilo que é melhor para a nossa fisiologia. headtopics.com

Na Noruega, por exemplo, um grupo de investigadores tentou aprofundar qual a opinião pública sobre a mudança da hora e o impacto do cronótipo (a preferência natural de dormir e de acordar de uma pessoa, influenciada pela genética) e da localização geográfica nesta percepção.

Qual seria a solução preferida do ponto de vista da ciência? “Deixar de mudar, sem dúvida. A mudança provoca perturbações circadianas”, responde o investigador e principal autor doao PÚBLICO. Certo é que “tanto os cientistas como o público devem ser ouvidos”, defende, não desvalorizando o bem-estar e as oportunidades de lazer da população. headtopics.com

