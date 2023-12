A herança de Pier Paolo Pasolini volta a estar na atualidade. Em duas frentes: com a edição de vários filmes em DVD e a publicação de um livro — são obras preciosas para (re)descobrir um universo sempre marcado por uma singular energia poética. A herança de Pier Paolo Pasolini continua bem viva. A passagem do centenário do seu nascimento, a 5 de março de 1922, em Bolonha, foi pretexto para muitas iniciativas e edições que se prolongaram pelo ano de 2023.

De facto, o seu desaparecimento prematuro — foi assassinado a 2 de novembro de 1975, em Ostia, nos arredores de Roma — não impediu que o seu legado persista como um universo criativo capaz de desafiar ideias feitas e, em particular, os modos correntes como contamos a nossa história social e polític





antena1rtp » / 🏆 22. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

População de Sderot volta para casa em busca de comida e bens após tréguas em GazaAs tréguas permitiram à população de Sderot, a cidade mais próxima de Gaza, voltar a casa por algumas horas para recolher pertences pessoais. Com as tréguas, a população procura comida e bens por entre escombros. O secretário geral da ONU, António Guterres, denunciou uma catástrofe humanitária monumental.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Papa volta a pôr travão na Igreja alemãNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Avaliação do atual momento do Sporting e a liderança no campeonatoO Sporting tem sido a equipe mais consistente no campeonato português, jogando bem e marcando muitos gols. A liderança é justa devido ao desempenho da equipe.

Fonte: abolapt - 🏆 14. / 63 Consulte Mais informação »

Pedro Passos Coelho testemunha no caso EDP e critica governo atualO antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho testemunhou no caso EDP e criticou o governo atual, afirmando que espera que o país identifique as responsabilidades graves na situação atual.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minutoA Organização Mundial da Saúde está preocupada com a degradação do sistema de saúde em Gaza e volta a pedir a Israel que tome medidas para proteger os civis.

Fonte: rtppt - 🏆 12. / 63 Consulte Mais informação »

Sentir ansiedade climática é como “estar paralisado no meio da estrada”Há uma prevalência elevada de jovens portugueses com sentimentos de impotência em relação à crise climática. Pedro, Teresa e Ayala explicam o que é a ecoansiedade.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »